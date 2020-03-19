У Північній Ірландії підтвердили першу смерть від коронавірусу

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Від вірусу помер літній чоловік

Перша пов'язана з коронавірусом смерть була підтверджена в Північній Ірландії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що від вірусу помер літній чоловік, який знаходився на лікуванні в лікарні в районі Великого Белфасту.

Перший міністр країни Арлін Фостер заявила, що це "сумний день для Північної Ірландії".

" Ми знали, що ця пандемія неминуче буде коштувати дорогоцінних життів", - додала вона.

За станом на 19 березня в Північній Ірландії зафіксовано 68 випадків інфікування коронавірусом.

Нагадаємо, раніше стало відомо про першу смерть від вірусу в Хорватії. Від коронавірусної інфекції помер 70-річний чоловік.

Крім того, в США заборонили всі поїздки з Європи на наступні 30 днів. Спершу обмеження не стосувалися Великобританії та Ірландії, однак після був обмежений в'їзд і для цих країн.

Додамо, що Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про початок перших випробувань вакцини від коронавірусу.