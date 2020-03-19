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В Северной Ирландии подтвердили первую смерть от коронавируса

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 15:42
В Северной Ирландии подтвердили первую смерть от коронавируса
Иллюстративное фото (flickr.com/gageskidmore)

От вируса скончался пожилой мужчина

Первая связанная с коронавирусом смерть была подтверждена в Северной Ирландии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что от вируса скончался пожилой мужчина, который находился на лечении в больнице в районе Большого Белфаста.

Первый министр страны Арлин Фостер заявила, что это "печальный день для Северной Ирландии".

"Мы знали, что эта пандемия неизбежно будет стоить драгоценных жизней", - добавила она.

По состоянию на 19 марта в Северной Ирландии зафиксировано 68 случаев инфицирования коронавирусом.

Напомним, ранее стало известно о первой смерти от вируса в Хорватии. От коронавирусной инфекции умер 70-летний мужчина.

Кроме того, в США запретили все поездки из Европы на следующие 30 дней. Сперва ограничения не касались Великобритании и Ирландии, однако после был ограничен въезд и для этих стран.

Добавим, что Всемирная организация здравоохранения заявила о начале первых испытаний вакцины от коронавируса.

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