ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ВООЗ: випробування вакцини від коронавірусу вже почалися

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 18:49
ВООЗ: випробування вакцини від коронавірусу вже почалися
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr)

Випробування вакцини почалося через 60 днів після передачі генетичної послідовності коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про початок перших випробувань вакцини від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ВООЗ в Twitter.

Директор організації Тедрос Аданом Гебреісус розповів, що випробування вакцини почалося через два місяці після передачі генетичної послідовності коронавірусу.

"Перше випробування вакцини почалося, всього через 60 днів після того, як була передана генетична послідовність коронавіруса. Це неймовірне досягнення", - заявив глава ВООЗ.ВООЗ: випробування вакцини від коронавірусу вже почалися

При цьому він зазначив, що численні випробування навіть з використанням різних методів можуть не дати чітких і переконливих доказів того, які методи лікування насправді допомагають врятувати життя.

"ВООЗ і партнери організовують дослідження в багатьох країнах, у яких ці неперевірені методи лікування порівнюються один з одним. Це велике міжнародне дослідження призначене для отримання надійних даних, які нам потрібні, щоб показати, які методи лікування є найбільш ефективними", - додав Гебреісус.

Раніше повідомлялося, що у найближчий тиждень італійські вчені почнуть тестувати вакцину від коронавірусу на тваринах.

Також РБК-Україна писало, що випробування експериментальної вакцини від коронавірусної інфекції на людях почалися в Сполучених Штатах.

МОК відповів на критику через намір провести Олімпіаду-2020 вчасно Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 18 березня
Новини України ВООЗВакцинаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся