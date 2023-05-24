В соцсетях пишут об атаке на уникальный разведкорабль РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Пока никакой официальной информации об этом инцидент нет. Как пишут в соцсетях, корабль был атакован морскими дронами после прохождения пролива Босфор около 5:30 утра.

Утверждается, что морякам якобы удалось отразить атаку и судно никаких повреждений не получило.

Что известно о корабле "Иван Хурс"

"Иван Хурс" - первое серийное разведывательное судно связи РФ. С помощью него можно вести радиоразведку и радиоэлектронную борьбу. И как пишут российские источники, даже следить за компонентами американской системы ПРО. Он входит в состав Черноморского флота России и был спущен на воду в мае 2017 года. При этом в Минобороны РФ засекретили данные о составе бортового радиотехнического вооружения.

"Иван Хурс" (kchf ru)

Потери России в войне в Украине

По данным на 24 мая российские войска потеряли в войне в Украине 18 катеров и кораблей. Одной из самых знаковых из них стало затопление флагмана ЧФ РФ - крейсера "Москва", которое случилось 13 апреля 2022 года. Интересно, что "Москва" стала самой дорогой военной потерей России в войне против Украины - остаточная стоимость крейсера оценивалась в 750 млн долларов.