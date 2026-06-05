У Севастополі слідом за бензином почали обмежувати і продаж продуктів

У тимчасово окупованому Севастополі почали обмежувати роздрібний продаж продовольчих товарів. Проблеми з постачанням на півострів загострилися після успішних ударів по логістиці та нафтовій інфраструктурі загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times .

Деталі обмежень на продукти

За інформацією росЗМІ, наслідки ударів по логістичних вузлах та нафтобазах почали безпосередньо впливати на роздрібну торгівлю в Криму.

Зокрема, в одному з місцевих супермаркетів Севастополя - "Добрострой" - покупцям заборонили брати понад встановлену норму деяких товарів.

Згідно з оприлюдненими відеозаписами з магазину, в одні руки відпускають не більше 3 пляшок рослинної олії, 3 пачок макаронних виробів.

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Топливна криза та заборона продажу бензину

Продовольчим обмеженням передував жорсткий дефіцит пального на півострові, який виник через систематичні атаки на російські НПЗ та вантажівки, що перевозили товари через так званий "сухопутний коридор" (трасу Р-280 "Новоросія").

Раніше окупаційна адміністрація Севастополя обмежила продаж бензину до 20 літрів в одні руки та запровадила талони на дизельне пальне, після чого на місцевих АЗС зафіксували "тимчасову" відсутність популярних марок пального АІ-92 та АІ-95.

Згодом так званий "губернатор" міста Михайло Развозжаєв оголосив про повне припинення вільного продажу палива на заправках найбільших кримських мереж "ТЕС" та "АТАН".

Наразі пальне там відпускають виключно за раніше придбаними талонами. Для контролю за дотриманням обмежень на АЗС виставили спеціальних чергових, які записують номери всіх автомобілів.