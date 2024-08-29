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В Севастополе жалуются на атаку дронов. Крымский мост перекрыт

Севастополь, Крым, Четверг 29 августа 2024 05:59
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В Севастополе жалуются на атаку дронов. Крымский мост перекрыт Фото: Крым находится под масштабной атакой ударных дронов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Временно оккупированный Севастополь в Крыму находится под атакой ударных беспилотников. Движение по Крымскому мосту перекрыто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Севастополя Михаила Развожаева и местные паблики.

Отмечается, что военные отражают атаку БпЛА, работает противовоздушная оборона.

Согласно предварительной информации, над акваторией моря уже сбиты два дрона. Все службы приведены в состояние боевой готовности.

"По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали", - отметил Развожаев.

Местные паблики советуют жителям отойти подальше от окон.

Также сообщается об остановке движения по Крымскому мосту.

Ситуация в РФ и Крыму

Напомним, по информации издания Business Insider, Россия должна пересмотреть стратегию ПВО из-за результативных ударов ВСУ.

На днях в российском порту "Кавказ" атаковали паром с топливом. В результате прилета вспыхнул масштабный пожар.

Также ранее неизвестные БпЛА атаковали Севастополь и Керчь.

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