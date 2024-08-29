В Севастополе жалуются на атаку дронов. Крымский мост перекрыт
Временно оккупированный Севастополь в Крыму находится под атакой ударных беспилотников. Движение по Крымскому мосту перекрыто.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Севастополя Михаила Развожаева и местные паблики.
Отмечается, что военные отражают атаку БпЛА, работает противовоздушная оборона.
Согласно предварительной информации, над акваторией моря уже сбиты два дрона. Все службы приведены в состояние боевой готовности.
"По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали", - отметил Развожаев.
Местные паблики советуют жителям отойти подальше от окон.
Также сообщается об остановке движения по Крымскому мосту.
Ситуация в РФ и Крыму
Напомним, по информации издания Business Insider, Россия должна пересмотреть стратегию ПВО из-за результативных ударов ВСУ.
На днях в российском порту "Кавказ" атаковали паром с топливом. В результате прилета вспыхнул масштабный пожар.
Также ранее неизвестные БпЛА атаковали Севастополь и Керчь.
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