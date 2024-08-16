ua en ru
Пт, 16 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты пишут об атаке беспилотников на Севастополь

Пятница 16 августа 2024 03:12
UA EN RU
Оккупанты пишут об атаке беспилотников на Севастополь Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Временно оккупированный Севастополь якобы атаковали ударные дроны. Работала ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу оккупационной администрации города Развожаева в Telegram.

"В Севастополе работает ПВО. По предварительной информации уже сбит один БПЛА над акваторией моря", - написал Развожаев.

Он призвал жителей города "оставаться во временных укрытиях или безопасных местах".

В 02:51 Развожаев написал, что силы ПВО и ЧФ "отразили атаку ВСУ". Якобы сбито три БПЛА.

Обновлено в 03:25. РИА Новости сообщило, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Напомним, последний раз временно оккупированный Крым был атакован в ночь на 2 августа. Взрывы гремели в Севастополе, Балаклаве, Саках, Евпатории и Симферополе.

13 августа движение сопротивления "АТЕШ" сообщало, что россияне применяют комплексные методы защиты на стратегических объектах в Крыму для их защиты от воздушных украинских атак. Для этого они размещают наблюдательные посты на побережье полуострова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Севастополь Крым
NEWS
"Ахмат" и не только. Появились подробности взятия в плен 100 россиян в Курской области
"Ахмат" и не только. Появились подробности взятия в плен 100 россиян в Курской области
DAILY
Буря в стакане. Зачем Путин и Орбан устроили политический спектакль из-за нефти и санкций
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Буря в стакане. Зачем Путин и Орбан устроили политический спектакль из-за нефти и санкций