Оккупанты пишут об атаке беспилотников на Севастополь

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу оккупационной администрации города Развожаева в Telegram.

Обновлено в 03:25. РИА Новости сообщило, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

В 02:51 Развожаев написал, что силы ПВО и ЧФ "отразили атаку ВСУ". Якобы сбито три БПЛА.

Он призвал жителей города "оставаться во временных укрытиях или безопасных местах".

"В Севастополе работает ПВО. По предварительной информации уже сбит один БПЛА над акваторией моря", - написал Развожаев.

Напомним, последний раз временно оккупированный Крым был атакован в ночь на 2 августа. Взрывы гремели в Севастополе, Балаклаве, Саках, Евпатории и Симферополе.

13 августа движение сопротивления "АТЕШ" сообщало, что россияне применяют комплексные методы защиты на стратегических объектах в Крыму для их защиты от воздушных украинских атак. Для этого они размещают наблюдательные посты на побережье полуострова.

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