Агенты "Атеш" исследовали стратегический центр РЭБ во временно оккупированном Севастополе
Агенты "Атеш" провели разведку 475 отдельного центра РЭБ Черноморского флота во временно оккупированном Севастополе. Этот стратегический объект обеспечивает защиту вражеских кораблей, береговых комплексов и авиации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Атеш".
"Нашими агентами зафиксированы режимы работы станций РЭБ, частотные диапазоны их действия и расположение антенных полей. Также установлены графики дежурства расчетов и маршруты передвижения командного состава", - говорится в сообщении движения.
Также сообщается, что данный центр играет ключевую роль в прикрытии главной базы Черноморского флота РФ, военных аэродромов и других стратегических объектов по всему полуострову. Его нейтрализация откроет новые возможности для нанесения точных ударов по оккупантам.
Все собранные данные о деятельности центра и его уязвимости уже переданы Силам обороны Украины для дальнейшего планирования операций.
Выявление и уничтожение объектов россиян Крыма
Напомним, что агенты движения "Атеш" провели разведку пусковых площадок зенитно-ракетных комплексов во временно оккупированном Севастополе, и обнаружили наиболее приоритетные цели.
Также ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму в результате атаки в ночь на 21 сентября были повреждены объекты противовоздушной обороны и военная инфраструктура.
Кроме того, на полуострове раздавались взрывы в районе санатория "Форос". Этот объект связывают с Федеральной службой безопасности; в результате удара могли быть убитые и раненые.
Также недавно в Крыму впервые в истории были уничтожены два вражеских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".