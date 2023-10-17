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Оккупанты перебрасывают значительные силы в Джанкой, - партизаны (фото)

Крым, Вторник 17 октября 2023 10:48
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Оккупанты перебрасывают значительные силы в Джанкой, - партизаны (фото) Фото: оккупанты перебрасывают значительные силы в Джанкой (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска, вероятно, боясь контрнаступления украинских сил, перебрасывают значительные ресурсы в Джанкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Агенты отмечают прибытие значительных сил российских оккупантов в Джанкой", - говорится в сообщении.

По данным партизан, военный грузовой транспорт регулярно направляется к аэродрому, что свидетельствует об их размещении на этом объекте.

Оккупанты перебрасывают значительные силы в Джанкой (t.me/atesh_ru)

По мнению "Атеш", оккупанты готовятся к обороне Крыма, поскольку испытывают неуверенность относительно возможности удержания Херсонской и Запорожской областей.

Ситуация в Крыму

Российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму. Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Также недавно партизаны провели разведку и обнаружили новый штаб 22-го армейского корпуса РФ в Симферополе. По имеющийся информации, началось усиление войсковой части и проводится маскировка объекта.

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