ua en ru
Ср, 18 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне перемещают технику в Симферополе из-за больших потерь

Симферополь, Среда 18 октября 2023 11:36
UA EN RU
Россияне перемещают технику в Симферополе из-за больших потерь Иллюстративное фото: россияне перемещают технику в Симферополе из-за больших потерь (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты перемещают технику во временно оккупированном Симферополе из-за больших потерь на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения АТЕШ.

"Наши агенты зафиксировали перемещение БМП-3 и БТР-82АМ в Симферополе. В связи с большими потерями в Запорожской области, а также под Авдеевкой, оккупанты выжимают все свои возможности для восполнения потерь", - сказано в сообщении.

Отмечается, что данные уже передали Силам обороны Украины для дальнейшей утилизации техники.

Ситуация в Крыму

Российские захватчики обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму.

К тому же, оккупанты стягивают редкие типы РСЗО к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории.

Также недавно партизаны зафиксировали перемещение значительных ресурсов россиян в Джанкой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Симферополь Крим
NEWS
США передали Украине около 20 ракет ATACMS, - NYT
США передали Украине около 20 ракет ATACMS, - NYT
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ