СБУ и ВМС атаковали носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин", - источники

СБУ вместе с ВМС Украины атаковали вражеский носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин" в Крыму. Для этого применили дроны с экспериментальным вооружением.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в СБУ.

Как рассказали источники, сегодняшняя атака на ракетоноситель "Буян" и позавчерашний подрыв корабля "Павел Державин" - дело рук Службы безопасности совместно с ВМС Украины.

Деталей пока не раскрывают, но добавляют, что оба судна были поражены "Морскими малюками" с экспериментальным вооружением.

Один из организаторов спецоперации отметил, что после первого подрыва российские тральщики и водолазы так и не смогли обнаружить, каким образом была совершена атака.

При этом вчера повезло российской подводной лодке "Алроса", которую пока не удалось поразить морским дроном.

В то же время носитель крылатых ракет "Буян" был сегодня поражен на Севастопольском рейде экспериментальным вооружением "Морских малюком".

Что известно об атаках на два корабля РФ

"Павел Державин"

Напомним, что накануне, 12 октября, СМИ и местные Telegram-каналы писали, что корабль "Павел Державин" мог подорваться на мине.

Впоследствии повреждение корабля подтвердил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук при этом не предоставив других деталей инцидента.

Он уточнил, что "Павел Державин" является кораблем российского флота, хотя раньше украинский флот имел корабль с таким же названием.

Носитель крылатых ракет "Буян"

Сегодня уже появилась информация о том, что в оккупированном Севастополе на рейде подорвался корабль Черноморского флота РФ.

Сначала об этом сообщил местный Телеграм-канал "Крымский ветер". Отмечалось, что речь идет о малом ракетном корабле проекта 21631 "Буян-М" - носителе ракет "Калибр".

Паблик также опубликовал кадры, на которых виден полет военного вертолета в Севастополе. Предполагается, что на территории Нахимовского училища он выгрузил погибших и раненых военных после взрыва на корабле.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.