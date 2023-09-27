Боятся наступления ВСУ? Оккупанты обустроили огневые позиции на пляжах Евпатории (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение " Атеш ".

"Агенты "Атеш" обнаружили огневые позиции на набережной Независимости в Евпатории", - говорится в сообщении.

Так, оборудовано 4 огневых позиции. Партизаны не исключают, что таким образом оккупанты готовятся оборонять пляжи Евпатории от атаки ВСУ.

Ситуация в Крыму

Ранее ВСУ нанесли удар по месту расположения российского ЗРК недалеко от Евпатории во временно оккупированном Крыму, что может говорить о неготовности сил ПВО РФ отражать украинские атаки. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Крым напичкан российскими системами противовоздушной обороны, но они не могут справиться с западными ракетами, которые есть у Украины.

Добавим, что буквально сегодня стало известно, что украинские и крымскотатарские партизаны определили локацию еще одной базы горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Севастополе.