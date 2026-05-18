РФ скрывает серьезный экономический кризис: Зеленский раскрыл данные разведки

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила внутренние документы РФ, которые свидетельствуют о серьезных проблемах в российской экономике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

По словам президента, речь идет именно о внутренней оценке российских властей, которую Москва пытается скрыть как от международного сообщества, так и от собственного населения.

В России закрывают нефтяные скважины

Зеленский сообщил, что одним из ключевых сигналов ухудшения ситуации стало сокращение количества активных нефтяных скважин.

По его словам, только одна российская нефтяная компания уже вынуждена закрыть около 400 скважин.

"Учитывая специфику российской нефтедобычи, это ощутимые потери, поскольку перезапуск скважин в России значительно сложнее, чем в других нефтедобывающих странах", - пояснил Зеленский.

Также, по данным разведки, только за несколько месяцев этого года нефтепереработка в РФ сократилась минимум на 10%.

"Видим, что наши украинские дальнобойные санкции действительно работают, и будем это направление наших активных действий наращивать", - подчеркнул глава государства.

Проблемы банковской системы РФ

Отдельно президент обратил внимание на ситуацию в финансовом секторе России.

Он отметил, что 11 российских банков уже готовятся к полной ликвидации из-за критических проблем, а еще восемь финансовых учреждений имеют трудности, которые невозможно решить без внешней поддержки.

Кроме того, Зеленский заявил о значительном дефиците федерального бюджета РФ.

"Оптимистичны для нас и показатели дефицита федерального бюджета в этом году, а именно уже почти 80 миллиардов долларов на пятом месяце года, и это на фоне банкротства значительной части российских региональных бюджетов", - добавил он.

Украина передаст партнерам новые данные

Президент также сообщил, что поручил руководителю СВРУ Олегу Луговскому распространить часть полученной информации среди международных партнеров в формате, который не повредит источникам разведки.

В частности, Украина зафиксировала попытки России привлекать иностранные компании к обходу санкций и стабилизации экономической ситуации.

По словам Зеленского, речь идет о попытках организовать вывоз зерна из оккупированного Крыма, а также другой экономической эксплуатации полуострова с участием субъектов из Соединенных Штатов.

"Фиксируем и попытки завести в российские нефтегазовые арктические проекты инвестиции и технологии из стран демократического мира. Знаем, как противодействовать. Спасибо всем, кто помогает! Спасибо всем нашим украинским разведчикам", - подытожил президент.