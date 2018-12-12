Сестра Сенцова закликала євродепутатів підтримати політв'язнів в РФ

Фото: Наталія Каплан (twitter.com/RebHarms)

У Європарламенті пообіцяли посилити свої зусилля заради звільнення політв'язнів

Сестра українського режисера, політв'язня Олега Сенцова Наталія Каплан під час офіційної церемонії вручення премії Сахарова закликала евродепутатів не забувати жодного політв'язня Кремля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook представництва України в Європейському парламенті.

Як зазначається, у межах заходів з вручення премії, Каплан взяла участь в засіданнях політичних груп Європарламенту.

"Попри різний політичний спектр євродепутати були єдиними у підтримці Олега Сенцова та його боротьби проти російського режиму і його агресивної політики. Члени ЄП також були солідарними у своїх намірах посилити свої зусилля заради звільнення українських політичних в’язнів Кремля", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Каплан закликала європейських політиків не забувати жодного імені українських заручників Путіна та використати нагородження Сенцова премією Сахарова як інструмент підтримки кожного з них.

Раніше повідомлялося, що сестра і адвокат представлять Сенцова на церемонії вручення премії Сахарова. Церемонія вручення премії "За свободу думки" була анонсована на 12 грудня у Страсбурзі, де кримський режисер повинен отримати грошову винагороду в розмірі 50 тисяч євро.

РБК-Україна повідомляло, що Наталія Каплан подякувала за нагороду Європарламенту від імені Сенцова. Вона також наголосила, що Сенцов не хоче бути героєм, а хоче свободи і знімати фільми.

Зазначимо, 25 жовтня кримський режисер та український політв'язень Олег Сенцов став лауреатом премії "За свободу думки" імені Андрія Сахарова .