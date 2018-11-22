Сестра та адвокат представлять Сенцова на церемонії вручення премії Сахарова, - журналіст

Фото: акція в підтримку Сенцова (РБК-Україна/Віталій Носач)

Церемонія відбудеться 12 грудня у Стразбурзі

Сестра українського політв'язня Олега Сенцова Наталля Каплан та адвокат Дмитро Дінзе представлятимуть режисера у Стразбурзі під час церемонії вручення премії Сахарова. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує РБК-Україна із посиланням на його повідомлення у Twitter.

Церемонія вручння премії "За свободу думки" відбудеться 12 грудня. Кримський режисер має отримати грошову винагороду у розмірі 50 тисяч євро.

"Якщо в останній момент нічого не зміниться, Сенцов буде представлений адвокатом та сестрою на церемонії вручення премії Сахарова в Стразбурзі 12 грудня", - написав Йозвяк.

Нагадаємо, 25 жовтня кримський режисер та український політв'язень Олег Сенцов став лауреатом премії "За свободу думки" імені Андрія Сахарова .

Олег Сенцов в серпні 2015 року був засуджений в Росії до 20 років колонії за звинуваченням в "створенні терористичного угруповання" в окупованому Криму. Він відбуває покарання в колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодовку в зв'язку з загрозою "насильницького годування".