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Сестра Сенцова призвала евродепутатов поддержать политзаключенных в РФ

Новости » Политика    12.12.2018 - 13:18
Сестра Сенцова призвала евродепутатов поддержать политзаключенных в РФ
Фото: Наталья Каплан (twitter.com/RebHarms)

В Европарламенте пообещали усилить свои усилия ради освобождения политзаключенных

Сестра украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан во время официальной церемонии вручения премии Сахарова призвала евродепутатов не забывать ни одного политзаключенного Кремля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook представительства Украины в Европейском парламенте.

Как отмечается, в рамках мероприятий по вручению премии, Каплан приняла участие в заседаниях политических групп Европарламента.

"Несмотря на разный политический спектр евродепутаты были едиными в поддержке Олега Сенцова и его борьбы против российского режима и его агрессивной политики. Члены ЕП также были солидарны в своих намерениях усилить свои усилия ради освобождения украинских политических заключенных Кремля", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Каплан призвала европейских политиков не забывать ни одного имени украинских заложников Путина и использовать награждение Сенцова премией Сахарова как инструмент поддержки каждого из них.

Сестра Сенцова призвала евродепутатов поддержать политзаключенных в РФ

Ранее сообщалось, что сестра и адвокат представят Сенцова на церемонии вручения премии Сахарова. Церемония вручения премии "За свободу мысли" была аннонсирована на 12 декабря в Страсбурге, где крымский режиссер должен получить денежное вознаграждение в размере 50 тысяч евро.

РБК-Украина сообщало, что Наталья Каплан поблагодарила за награду Европарламента от имени Сенцова. Она также подчеркнула, что Сенцов не хочет быть героем, а хочет свободы и снимать фильмы.

Отметим, 25 октября крымский режиссер и украинский политзаключенный Олег Сенцов стал лауреатом премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.

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Новости Украины Олег Сенцовполитзаключенные в РФЕвропарламент
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