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Сестра Сенцова подякувала Європарламенту від його імені

Новини » Політика    11.12.2018 - 02:50
Сестра Сенцова подякувала Європарламенту від його імені
Фото: Наталія Каплан (twitter.com/RebHarms)

Європарламент збирається збільшити зусилля для звільнення Сенцова

Євродепутат Ребекка Хармс розповіла, що сестра українського політв'язня та режисера Олега Сенцова Наталія Каплан подякувала Європарламенту від його імені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хармс Twitter.

Каплан заявила, що Сенцов не хоче бути героєм, а хоче свободи і знімати фільми.

"Він не хоче бути героєм. Він хоче свободи. Він хоче знімати фільми", - розповіла сестра політв'язня.

Також Хармс додала, що під час нагородження премії Сахарова, Європарламент має намір збільшити зусилля для визволення українського політв'язня.

Раніше повідомлялося, що сестра і адвокат представлять Сенцова на церемонії вручення премії Сахарова. Церемонія вручення премії "За свободу думки" відбудеться 12 грудня у Страсбурзі, де кримський режисер повинен отримати грошову винагороду в розмірі 50 тисяч євро.

Нагадаємо, Денисова зажадала у Москальковой негайно надати інформацію про здоров'я Сенцова. Український омбудсмен Людмила Денисова звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяні Москальковой і голові ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і людини Михайлу Федотову з вимогою надати офіційну інформацію про стан здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова.

 

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