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Сестра Сенцова отримала за нього премію Сахарова

Новини » Суспільство    12.12.2018 - 16:59
Сестра Сенцова отримала за нього премію Сахарова
Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)

Голодування режисера і його смілива громадська позиція зробила його символом боротьби за звільнення політв'язнів в усьому світі

Голова Європарламенту Антоніо Таяні вручив присуджену українському режисеру Олегу Сенцову премію ім. Андрія Сахарова "За свободу думки" його сестрі Наталії Каплан. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Європарламенту.

Таяні зазначив, що голодування режисера і його смілива громадська позиція зробила його символом боротьби за звільнення політв'язнів в усьому світі. Таяні також закликав до звільнення Сенцова і всіх інших затриманих українських громадян.

"Олег Сенцов був номінований (на премію Сахарова, - ред.) за його мирний протест проти незаконної окупації його рідного Криму", - сказав Таяні.

Раніше сестра українського режисера, політв'язня Олега Сенцова Наталія Каплан під час офіційної церемонії вручення премії Сахарова закликала євродепутатів не забувати жодного політв'язня Кремля.

Каплан закликала європейських політиків не забувати жодного імені українських заручників Путіна і використовувати нагородження Сенцова премією Сахарова як інструмент підтримки кожного з них.

Відзначимо, 25 жовтня кримський режисер і український політв'язень Олег Сенцов став лауреатом премії "За свободу думки" імені Андрія Сахарова.

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