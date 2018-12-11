ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Сестра Сенцова поблагодарила Европарламент от его имени

Новости » Политика    11.12.2018 - 02:50
Сестра Сенцова поблагодарила Европарламент от его имени
Фото: Наталья Каплан (twitter.com/RebHarms)

Европарламент собирается увеличить усилия для освобождения Сенцова

Евродепутат Ребекка Хармс рассказала, что сестра украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан поблагодарила Европарламент от его имени. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хармс в Twitter.

Каплан заявила, что Сенцов не хочет быть героем, а хочет свободы и снимать фильмы.

"Он не хочет быть героем. Он хочет свободы. Он хочет снимать фильмы", - рассказала сестра политзаключенного.

Также Хармс добавила, что во время награждения премии Сахарова, Европарламент намерен увеличить усилия для освобождения украинского политзаключенного.

Ранее сообщалось, что сестра и адвокат представят Сенцова на церемонии вручения премии Сахарова. Церемония вручения премии "За свободу мысли" состоится 12 декабря в Страсбурге, где крымский режиссер должен получить денежное вознаграждение в размере 50 тысяч евро.

Напомним, Денисова потребовала у Москальковой немедленно предоставить информацию о здоровье Сенцова. Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и председателю совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и человека Михаилу Федотову с требованием предоставить официальную информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова.

 

Сенцова переводят из медчасти колонии Сенцову уже 3 недели не вручают посылку с теплыми вещами и продуктами, - правозащитники
Новости Украины Олег СенцовЕвропарламент
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь