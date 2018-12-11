Сестра Сенцова поблагодарила Европарламент от его имени

Фото: Наталья Каплан (twitter.com/RebHarms)

Европарламент собирается увеличить усилия для освобождения Сенцова

Евродепутат Ребекка Хармс рассказала, что сестра украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан поблагодарила Европарламент от его имени. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хармс в Twitter.

Каплан заявила, что Сенцов не хочет быть героем, а хочет свободы и снимать фильмы.

"Он не хочет быть героем. Он хочет свободы. Он хочет снимать фильмы", - рассказала сестра политзаключенного.

Также Хармс добавила, что во время награждения премии Сахарова, Европарламент намерен увеличить усилия для освобождения украинского политзаключенного.

Ранее сообщалось, что сестра и адвокат представят Сенцова на церемонии вручения премии Сахарова. Церемония вручения премии "За свободу мысли" состоится 12 декабря в Страсбурге, где крымский режиссер должен получить денежное вознаграждение в размере 50 тысяч евро.

Напомним, Денисова потребовала у Москальковой немедленно предоставить информацию о здоровье Сенцова. Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и председателю совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и человека Михаилу Федотову с требованием предоставить официальную информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова.