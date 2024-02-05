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Серьезно отношусь к угрозам: министр обороны Польши о возможной агрессии РФ против НАТО

Польша, Понедельник 05 февраля 2024 16:51
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Серьезно отношусь к угрозам: министр обороны Польши о возможной агрессии РФ против НАТО Архивное фото: министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Польша серьезно относится к худшим сценариям относительно возможной агрессии РФ против НАТО.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Super Express.

У него спросили, допускает ли он худший вариант, при котором Украина проиграет войну с Россией, а РФ планирует агрессию против стран НАТО и Польши.

"Я предполагаю каждый сценарий и наиболее серьезно отношусь к худшему. Такова роль министра обороны в той ситуации, в которой мы находимся сегодня. Это не слова, брошенные на ветер", - сказал он.

Он добавил, что старается их очень тщательно взвешивать, тем более что он стал министром обороны. Также министр добавил, что ситуация в мире очень серьезная, и это касается не только Украины, но и районов Красного моря и Тихого океана.

"К каждому сценарию нужно быть готовым, поэтому мы проводим аудит, делаем выводы и заполняем пробелы, например, в случае с оружием. Крупные закупки очень важны, но для меня не менее важна индивидуальная экипировка солдат", - сказал министр.

В НАТО готовятся к возможным эскалациям

Ранее руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

Его замечание прозвучало на фоне задержки или ограничения военной помощи Украине от США и Евросоюза.

16 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продолжить боевые действия на годы.

Ранее немецкое издание Bild писало, что НАТО собирается провести в феврале масштабные учения с участием около 90 тысяч военнослужащих. Сценарием учений является нападение РФ на территорию Североатлантического союза.

Накануне глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр после вчерашнего заседания Совета Украина-НАТО, на котором рассматривалось в частности противодействие ВСУ широкомасштабной военной агрессии РФ, призвал мировое сообщество не впадать в пессимизм.

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