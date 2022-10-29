Серьезно усилят нашу ПВО. Украина в ближайшее время ждет поставки систем NASAMS, - Игнат

Украина в ближайшее время ждет поставки норвежских комплексов NASAMS, которые могут серьезно усилить противовоздушную оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Комментируя ситуацию с противовоздушной обороной в Украине, Игнат отметил, что сейчас командование усиливает конкретные направления, в частности, на юге страны, где продолжаются интенсивные боевые действия.

"Ждем понятное дело еще NASAMS. Уже (глава Пентагона - ред.) Ллойд Остин озвучил, что в ближайшее время, в начале ноября, будут поступать системы NASAMS, которые могут довольно таки серьезно усилить нашу систему ПВО", - сказал он.

При этом Игнат добавил, что вопрос остается в количестве норвежских комплексов, которые должны прибыть в Украину.