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В Пентагоне рассказали, когда США передадут Украине первые системы ПВО NASAMS

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Четверг 27 октября 2022 23:55
В Пентагоне рассказали, когда США передадут Украине первые системы ПВО NASAMS Фото: Системы ПВО NASAMS (flickr.com)
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты планируют передать Украине первые системы противовоздушной обороны NASAMS уже в ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина в ходе презентации Стратегии национальной обороны США.

Чиновник отметил, что Министерство обороны упорно работало над передачей соответствующего вооружения.

"Ожидаем, что в начале следующего месяца мы сможем их (системы NASAMS – ред.) получить и осуществить подготовку [украинских] военных", - указал Остин.

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США будут работать над ускорением поставок систем ПВО NASAMS для украинских военных .

Тем временем, Британия согласилась поставить Украине ракеты средней дальности AMRAAM для зенитных американских ракетных комплексов.

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