Серйозно посилять нашу ППО. Україна найближчим часом чекає на постачання систем NASAMS, - Ігнат
Україна найближчим часом чекає на постачання норвезьких комплексів NASAMS, які можуть серйозно посилити протиповітряну оборону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
Коментуючи ситуацію із протиповітряною обороною в Україні, Ігнат зазначив, що зараз командування посилює конкретні напрямки, зокрема, на півдні країни, де продовжуються інтенсивні бойові дії.
"Чекаємо звісно ще NASAMS. Вже (голова Пентагону - ред.) Ллойд Остін озвучив, що найближчим часом, на початку листопада, надходитимуть системи NASAMS, які можуть серйозно посилити нашу систему ППО", - сказав він.
При цьому Ігнат додав, що питання залишається у кількості норвезьких комплексів, які мають прибути до України.
Нагадаємо, раніше координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США працюватимуть над прискоренням постачання систем ППО NASAMS для українських військових.
Пізніше Ллойд Остін повідомив, що США планують передати Україні перші системи протиповітряної оборони NASAMS вже у листопаді.
Що відомо про системи ППО для України і коли ми їх зможемо отримати – у матеріалі РБК-Україна.
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