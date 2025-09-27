Серьезно пожалеют: Лавров рассыпался угрозами в адрес стран НАТО

Отметим, недавно СМИ написали, что европейские дипломаты предупредили Москву о готовности сбивать российские воздушные объекты. В частности, следующая провокация с участием российских самолетов завершится их уничтожением.

Отдельно несмотря на позицию некоторых других стран НАТО Польша и Швеция заявили, что готовы сбивать российские самолеты и дроны. Идею поддержал президент США Дональд Трамп - он заявил, что страны-члены НАТО должны сбивать российские самолеты, которые нарушают их воздушное пространство.

Вероятно, что именно после этого посол РФ во Франции Алексей Мешков осмелился заявить, что сбивание российского самолета западной страной якобы будет означать "войну НАТО против России". А 27 сентября к угрозам присоединился непосредственно Лавров.

Посмешище, а не дипломат

Добавим, что озвучивать свои больные фантазии с трибуны ООН Лаврову пришлось перед почти пустым залом - все адекватные дипломаты покинули помещение, не желая слушать российского министра.

А незадолго до этого Лаврова жестко высмеял генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - он посоветовал не обращать на россиянина внимания.

"Лавров возглавляет российское министерство со времен рождения Христа... С тех пор ничего полезного никогда не вылетало из его уст. Не обращайте на него слишком много внимания", - пошутил генсек Альянса.