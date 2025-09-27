ua en ru
Сб, 27 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Лавров рассказал пустому залу в ООН, с чем связывает завершение войны в Украине

Суббота 27 сентября 2025 20:14
UA EN RU
Лавров рассказал пустому залу в ООН, с чем связывает завершение войны в Украине Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация связывает "надежды" на окончание войны в Украине с дальнейшими переговорами с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, которого цитируют росСМИ.

"Определенные надежды связываем с продолжением российско-американского диалога, особенно после саммита на Аляске", - сказал Лавров.

Примечательно, что его выступление на Генассамблее ООН проходило в практически пустом зале.

Лавров рассказал пустому залу в ООН, с чем связывает завершение войны в Украине

Фото: выступление Лаврова слушал почти пустой зал Генассамблеи ООН (скрин трансляции)

По его словам, РФ видит в подходах нынешней администрации США стремление не только способствовать "поиску реалистичных путей урегулирования украинского кризиса, но желание "развивать прагматичное взаимодействие, не вставая в идеологическую позу".

Также Лавров утверждает, что российский диктатор Владимир Путин якобы с самого начала открыт к переговорам.

"Россия, как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, с самого начала была и остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта", - добавил Лавров, выступая на Генассамблее ООН.

Путин откладывает переговоры о мире

Напомним, в августе на Аляске состоялась встреча лидеров США и России, после чего американский президент Дональд Трамп принял в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров.

На этой встрече обсуждались гарантии безопасности для послевоенной Украины, а также после саммита Трамп написал, что начинает организовывать двухстороннюю встречу Зеленского и Путина, после чего будет еще одна встреча, уже с участие президента США.

Более того, с американской стороны утверждалось, что Путин дал обещание встретиться с Зеленским, однако в РФ это отрицали.

На днях Зеленский дал интервью каналу Fox News. В нем он в очередной раз заявил, что Украина готова к встречи лидеров, и РФ предлагали даже провести встречу в Казахстане. Однако, как отметил президент, Путин хочет продолжать войну, и именно поэтому отказался от встреч.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Лавров Война в Украине
Новости
Трамп захотел ввести войска в "опустошенный войной" Портленд
Трамп захотел ввести войска в "опустошенный войной" Портленд
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"