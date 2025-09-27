Лавров рассказал пустому залу в ООН, с чем связывает завершение войны в Украине
Российская Федерация связывает "надежды" на окончание войны в Украине с дальнейшими переговорами с США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, которого цитируют росСМИ.
"Определенные надежды связываем с продолжением российско-американского диалога, особенно после саммита на Аляске", - сказал Лавров.
Примечательно, что его выступление на Генассамблее ООН проходило в практически пустом зале.
Фото: выступление Лаврова слушал почти пустой зал Генассамблеи ООН (скрин трансляции)
По его словам, РФ видит в подходах нынешней администрации США стремление не только способствовать "поиску реалистичных путей урегулирования украинского кризиса, но желание "развивать прагматичное взаимодействие, не вставая в идеологическую позу".
Также Лавров утверждает, что российский диктатор Владимир Путин якобы с самого начала открыт к переговорам.
"Россия, как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, с самого начала была и остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта", - добавил Лавров, выступая на Генассамблее ООН.
Путин откладывает переговоры о мире
Напомним, в августе на Аляске состоялась встреча лидеров США и России, после чего американский президент Дональд Трамп принял в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров.
На этой встрече обсуждались гарантии безопасности для послевоенной Украины, а также после саммита Трамп написал, что начинает организовывать двухстороннюю встречу Зеленского и Путина, после чего будет еще одна встреча, уже с участие президента США.
Более того, с американской стороны утверждалось, что Путин дал обещание встретиться с Зеленским, однако в РФ это отрицали.
На днях Зеленский дал интервью каналу Fox News. В нем он в очередной раз заявил, что Украина готова к встречи лидеров, и РФ предлагали даже провести встречу в Казахстане. Однако, как отметил президент, Путин хочет продолжать войну, и именно поэтому отказался от встреч.