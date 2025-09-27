Лавров рассказал пустому залу в ООН, с чем связывает завершение войны в Украине

Российская Федерация связывает "надежды" на окончание войны в Украине с дальнейшими переговорами с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, которого цитируют росСМИ .

"Определенные надежды связываем с продолжением российско-американского диалога, особенно после саммита на Аляске", - сказал Лавров.

Примечательно, что его выступление на Генассамблее ООН проходило в практически пустом зале.

Фото: выступление Лаврова слушал почти пустой зал Генассамблеи ООН (скрин трансляции)

По его словам, РФ видит в подходах нынешней администрации США стремление не только способствовать "поиску реалистичных путей урегулирования украинского кризиса, но желание "развивать прагматичное взаимодействие, не вставая в идеологическую позу".

Также Лавров утверждает, что российский диктатор Владимир Путин якобы с самого начала открыт к переговорам.

"Россия, как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, с самого начала была и остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта", - добавил Лавров, выступая на Генассамблее ООН.