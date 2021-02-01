Сервісні центри МВС через техпроблеми перейшли на прийом в порядку "живої черги"

У роботі сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ стався збій. Функція запису в електронну чергу тимчасово недоступна.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Зараз проводяться технічні роботи для усунення проблем.

"На період проведення робіт прийом громадян здійснюватиметься в порядку "живої черги" або за раніше здійсненим записом з талоном е-черги", - заявили в сервісному центрі.

Нагадаємо, наприкінці минулого року сервісні центри МВС перевели ще більше послуг в онлайн. Тепер у цьому режимі можна перевірити авто, документи та пройти тест на знання правил дорожнього руху.

Також РБК-Україна писало, що в Україні запустили онлайн-перевірку посвідчень водія. Сервіс дозволяє перевіряти права, видані після 2013 року.

Крім цього повідомлялося, що в Україні змінили порядок отримання автомобільних номерів.

Зазначимо, Міністерство цифровий трансформації планує за три роки перевести в онлайн всі державні послуги. У разі, якщо держпослугу не зможуть оцифрувати, її скасують.