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В Україні запустили онлайн-перевірку водійських посвідчень

Україна, П'ятниця 18 вересня 2020 15:57
В Україні запустили онлайн-перевірку водійських посвідчень
Фото: посвідчення в електронному вигляді (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ розробив та запустив на сайті hsc.gov.ua новий електронний сервіс - "Перевірка посвідчення водія". Це дозволить зацікавленим установам та кожному громадянину за серією і номером посвідчення самостійно перевірити, чи видавався документ, а також побачити всі відкриті категорії.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

"Цей сервіс буде корисний для представників інших держав, яким необхідно перевірити інформацію стосовно видачі посвідчення водія в Україні, зокрема, представникам Румунії, Польщі, Угорщини, Німеччині, Італії - при обміні українського посвідчення водія на національні", - пояснив перший заступник Головного сервісного центру МВС Юрій Смольянінов.

Крім того, створено англомовну версію: в один клік можна переключити інтерфейс у необхідний мовний режим.

"Функція легка у використанні. Достатньо лише ввести серію (три літери) та шестизначний номер посвідчення водія у відповідні поля. Якщо такі дані є в Єдиному державному реєстрі МВС, на екрані з’явиться вся інформація, зазначена на бланку посвідчення, крім особистих даних", - поінформували у міністерстві.

Сервіс надає можливість перевіряти посвідчення водія, видані після 2013 року.

На сайті працює аналогічний функціонал перевірки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Нагадаємо, з 17 липня набули чинності нові правила отримання водійських прав. Зокрема, перелік необхідних документів розширено.

Як писало РБК-Україна, для водіїв також запустили зручний сервіс оперативних повідомлень про штрафи.

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