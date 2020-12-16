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В Україні змінили порядок отримання автомобільних номерів

Київ, Середа 16 грудня 2020 16:03
В Україні змінили порядок отримання автомобільних номерів
Фото: автомобілі (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Кабінет міністрів змінив порядок отримання автомобільних номерів в Україні. Тепер подати заяву та документи для отримання номерних знаків можна через електронний кабінет водія або Єдиний державний портал адміністративних послуг.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначили в МВС, документ передбачає недопущення відчуження транспортних засобів у власників, дані про які містяться у Державному реєстрі боржників. Також уряд спростив процедуру огляду транспортних засобів під час реєстрації, перереєстрації і зняття з обліку.

Нагадаємо, на початку жовтня Кабмін також вносив зміни до порядку виготовлення і видачі номерів для транспортних засобів. Тоді при реєстрації транспортного засобу власникам дозволили самостійно вибирати комбінації номерних знаків, які є у вільному доступі, а не тільки в сервісному центрі МВС.

Відзначимо, в кінці листопада в Україні набрали чинності зміни в правила дорожнього руху. Зокрема, тепер забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків.

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