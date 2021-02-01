Сервисные центры МВД из-за техпроблем перешли на прием в порядке "живой очереди"

В работе сервисных центров Министерства внутренних дел произошел сбой. Функция записи в электронную очередь временно недоступна.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Сейчас проводятся технические работы для устранения проблем.
"На период проведения работ прием граждан будет осуществляться в порядке "живой очереди" или по ранее совершенной записи с талоном электронной очереди", - заявили в сервисном центре.
Напомним, в конце прошлого года сервисные центры МВД перевели еще больше услуг в онлайн. Теперь в этом режиме можно проверить авто, документы и пройти тест на знание правил дорожного движения.
Также РБК-Украина писало, что в Украине запустили онлайн-проверку водительских удостоверений. Сервис позволяет проверять права, выданные после 2013 года.
Кроме этого сообщалось, что в Украине изменили порядок получения автомобильных номеров.
Отметим, Министерство цифровой трансформации планирует за три года перевести в онлайн все государственные услуги. В случае, если госуслугу не смогут оцифровать, ее отменят.