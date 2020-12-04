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Сервісні центри МВС ще більше послуг перевели в онлайн: список

Київ, П'ятниця 04 грудня 2020 16:38
Сервісні центри МВС ще більше послуг перевели в онлайн: список
Фото: сервісний центр МВС (hsc.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України ще більше послуг перевели в онлайн. Тепер у цьому режимі можна перевірити авто, документи та пройти тест на знання ПДР.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВС в Telegram.

Повідомляється, що на сьогодні за допомогою онлайн-сервісу кабінет водія можна:

  • замовити обмін і відновлення водійського посвідчення
  • перевірити авто за VIN-кодом
  • сплатити штрафи
  • верифікувати дані
  • призначити належного користувача.

Також на сайті Головного сервісного центру МВС можна:

  • записатися до Е-черги
  • замовити довідку про відсутність судимостей
  • пройти тест на знання ПДР
  • перевірити свої документи

Сервісні центри МВС ще більше послуг перевели в онлайн: список

Фото: інфографіка МВС (t.me/mvs_ukraine)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні запустили онлайн-перевірку водійських посвідчень. Сервіс надає можливість перевіряти права, видані після 2013 року.

Зазначимо, Міністерство цифрової трансформації має намір за три роки перевести в онлайн всі державні послуги. А якщо держпослугу не зможуть оцифрувати, то її скасують. Крім того, за словами міністра Михайла Федорова, планується подати до Ради законопроект для підтримки "Дія Сity".

"Ми подаємо до парламенту законопроект, і ми сподіваємося на підтримку "Дія Сity". Це спеціальний правовий режим, спеціальна економічна зона для креативних IT-індустрії", - пояснив він.

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