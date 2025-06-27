"Новая почта" получит большой кредит и сократит персонал

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует предоставить кредит до 50 млн евро компании "Новая почта". В рамках сотрудничества с банком компания сократит персонал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт банка .

Кредит предназначен для финансирования части программы капитальных инвестиций на 2025-2026 годы. Первоочередное внимание будет уделено повышению операционной эффективности и поддержке стратегии развития компании в Украине в условиях войны.

Кредит будет состоять из двух траншей: 35 млн евро, подлежащего выделению при подписании и 15 млн евро на усмотрение банка. Общая стоимость проекта составляет 69,1 млн евро. Проект прошел стадию финального осмотра и ожидает утверждения.

В рамках существующего кредита в мае 2025 года компания сообщила банку о запланированном сокращении около 2900 работников, что составляет менее 10% от общей численности.

По данным ЕБРР, анализ процесса сокращения подтвердил, что клиент придерживается предусмотренных кредитным соглашением условий таких коллективных увольнений, предоставил детальное описание процесса сокращения, а также имеет эффективный процесс взаимодействия с профсоюзом, который проинформирован о масштабном плане реструктуризации, который будет влиять на работников в течение всего 2025 года.