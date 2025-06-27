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"Новая почта" получит большой кредит и сократит персонал

Украина, Пятница 27 июня 2025 15:38
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"Новая почта" получит большой кредит и сократит персонал Фото: "Новая почта" сократит персонал (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует предоставить кредит до 50 млн евро компании "Новая почта". В рамках сотрудничества с банком компания сократит персонал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт банка.

Кредит предназначен для финансирования части программы капитальных инвестиций на 2025-2026 годы. Первоочередное внимание будет уделено повышению операционной эффективности и поддержке стратегии развития компании в Украине в условиях войны.

Кредит будет состоять из двух траншей: 35 млн евро, подлежащего выделению при подписании и 15 млн евро на усмотрение банка. Общая стоимость проекта составляет 69,1 млн евро. Проект прошел стадию финального осмотра и ожидает утверждения.

В рамках существующего кредита в мае 2025 года компания сообщила банку о запланированном сокращении около 2900 работников, что составляет менее 10% от общей численности.

По данным ЕБРР, анализ процесса сокращения подтвердил, что клиент придерживается предусмотренных кредитным соглашением условий таких коллективных увольнений, предоставил детальное описание процесса сокращения, а также имеет эффективный процесс взаимодействия с профсоюзом, который проинформирован о масштабном плане реструктуризации, который будет влиять на работников в течение всего 2025 года.

Новая почта

"Новая почта" является одним из двух крупнейших операторов почтовой связи в Украине, который имеет сеть из более 12 тыс. отделений и 27 тыс. почтоматов и около 34 тыс. работников. Ежемесячно компания предоставляет услуги более 11 млн клиентов в Украине.

В 2024 году группа компаний "Новая почта" сменила название и будет называться Nova. В то же время почтовый оператор сохранил название "Новая почта".

ЕБРР в августе прошлого года предоставил кредит 70 млн евро ГК Nova для финансирования инвестиционной программы на 2024 год.

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