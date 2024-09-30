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"Новая почта" повышает тарифы с 1 октября: сколько придется платить за посылки

Понедельник 30 сентября 2024 22:22
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"Новая почта" повышает тарифы с 1 октября: сколько придется платить за посылки Иллюстративное фото: "Новая почта" повышает тарифы с 1 октября (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Оператор почтовой связи компания "Новая почта" сообщила о повышении тарифов. Это произойдет с 1 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".

Как сообщили в компании, "Новая почта" обновляет тарифы на доставку документов, посылок и грузов. В среднем стоимость увеличится на 10 гривен в зависимости от категории посылки: малая, средняя или большая.

В то же время, кампания отменила некоторые платежи - например, комиссию за объявленную стоимость при возврате посылок.

Также клиентам доступны бесплатные услуги "Новой почты":

  • бесплатный легкий возврат от покупателя продавцу в случае, если товар не подошел;
  • бесплатная переадресация посылки по Украине, пока посылка не приехала в точку получения;
  • бесплатная переадресация по городу, даже если посылка уже прибыла в место получения;
  • бесплатная упаковка в фирменные пакеты 0,5 кг, 1 кг, 2 кг, 4 кг и конверты для документов.

"За время большой войны в Украине выросли цены на энергоносители - электроэнергию и топливо - составляющие существенную долю в себестоимости наших услуг, а также на другие вещи. Так, потребительские цены выросли на 7,5%, а уровень инфляции составляет 8,2% ", – сказано в сообщении.

С 01.10.2024 действуют следующие тарифы:

  • документы – 65 грн. В стоимость уже входит фирменный картонный конверт;
  • посылки до 30 кг. Мы можем запаковать вашу отправку в фирменный пакет на 0,5 кг, 1 кг, 2 кг и 4 кг. При отправке через почтомат фиксированная стоимость упаковки - 15 грн.

Доставка по городу:

  • до 2 кг – 60 грн;
  • до 10 кг – 90 грн;
  • до 30 кг – 140 грн.

Доставка по Украине:

  • до 2 кг – 80 грн;
  • до 10 кг – 110 грн;
  • до 30 кг – 160 грн.

Грузы свыше 30 кг:

  • между отделениями по городу +0,5 грн/кг;
  • между отделениями по Украине: +1 грн/кг.

Ранее РБК-Украина рассказывало, о том, что с 1 октября национальный оператор почтовой связи – "Укрпочта" – изменяет стоимость знаков почтовой оплаты. Речь о почтовых марках, маркированных конвертах и карточках.

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