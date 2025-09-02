ua en ru
Сервисы "Новой почты" временно недоступны: в чем причина

Вторник 02 сентября 2025 19:45
Сервисы "Новой почты" временно недоступны: в чем причина Фото: сервисы Новой почты временно недоступны 2 сентября (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Онлайн-сервисы "Новой почты", во вторник, 2 сентября, временно недоступны из-за технических трудностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".

"Сервисы "Новой почты" временно недоступны из-за технических трудностей. Наша команда уже работает над восстановлением стабильной работы всех онлайн-сервисов", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что о восстановлении работы сервисов будет сообщено на сайте и в социальных сетях "Новой почты".

Новости "Новой почты"

Напомним, "Новая почта" является одним из двух крупнейших операторов почтовой связи в Украине, который имеет сеть из более 12 тысяч отделений и 27 тысяч почтоматов и около 34 тысяч работников.

Ранее стало известно, что в рамках сотрудничества с ЕБРР"Новая почта" сократит персонал на 10%.

Также мы сообщали, что "Новая почта" изменила правила доставки в США из-за изменений в законодательстве. Отныне все отправления будут подлежать начислению пошлины.

