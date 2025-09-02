ua en ru
Сервіси "Нової пошти" тимчасово недоступні: в чому причина

Вівторок 02 вересня 2025 19:45
Сервіси "Нової пошти" тимчасово недоступні: в чому причина Фото: сервіси Нової пошти тимчасово недоступні 2 вересня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Онлайн-сервіси "Нової пошти", у вівторок, 2 вересня, тимчасово недоступні через технічні труднощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нової пошти".

"Сервіси "Нової пошти" тимчасово недоступні через технічні труднощі. Наша команда вже працює над відновленням стабільної роботи всіх онлайн-сервісів", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили що про відновлення роботи сервісів буде повідомлено на сайті та у соціальних мережах "Нової пошти".

Новини "Нової пошти"

Нагадаємо, "Нова пошта" є одним з двох найбільших операторів поштового зв’язку в Україні, який має мережу з понад 12 тисяч відділень і 27 тисяч поштоматів та близько 34 тисяч працівників.

Раніше стало відомо, що у рамках співпраці з ЄБРР "Нова пошта" скоротить персонал на 10%.

Також ми повідомляли, що "Нова пошта" змінила правила доставлення до США через зміни у законодавстві. Відтепер усі відправлення підлягатимуть нарахуванню мита.

