Сервіси "Нової пошти" тимчасово недоступні: в чому причина

Онлайн-сервіси "Нової пошти", у вівторок, 2 вересня, тимчасово недоступні через технічні труднощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нової пошти".

"Сервіси "Нової пошти" тимчасово недоступні через технічні труднощі. Наша команда вже працює над відновленням стабільної роботи всіх онлайн-сервісів", - йдеться в повідомленні. У компанії зазначили що про відновлення роботи сервісів буде повідомлено на сайті та у соціальних мережах "Нової пошти".