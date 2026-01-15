ua en ru
Чт, 15 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Госпредприятие Дія реформируют: что это означает и повлияет ли это на работу приложения

Киев, Четверг 15 января 2026 17:44
UA EN RU
Госпредприятие Дія реформируют: что это означает и повлияет ли это на работу приложения Иллюстративное фото: госпредприятие "Дія" перейдет в новый юридический формат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Катерина Гончарова
Эксперт: Валерия Коваль

Государственное предприятие "Дія" ликвидируют, оно переходит в формат акционерного общества. Такие изменения никак не повлияют на работу приложения и портала Дія.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила заместитель министра цифровой трансформации Украины Валерия Коваль.

"Мы продолжаем работать в обычном режиме. Для пользователей приложения и портала ничего не меняется. Как всегда, сервисы работают 24/7, документы под рукой, а услуги предоставляются так же быстро", - подчеркнула Коваль.

Она объяснила, что изменение юридического формата компании с госпредприятия на акционерное общество предусмотрено законом "Об особенностях регулирования деятельности юрлиц отдельных организационно-правовых форм в переходной период и объединений юрлиц", а также решением правительства.

Теперь все госпредприятия в Украине должны изменить свою юридическую форму.

"Хочу отдельно отметить: Дія на 100% остается государственной . Слово "акционерное общество" в названии никак не означает приватизацию. Государство было, есть и будет единственным владельцем", - обратила внимание чиновница.

Также, по словам Коваль, в новом статусе компания получит современные инструменты для развития, которые раньше были недоступны классическому госпредприятию. Будет проще строит партнерства с украинским бизнесом и запускать совместные технологические проекты.

Нововведения в "Дії"

Напомним, ранее заместитель министра цифровой трансформации Украины Валерия Коваль заявляла о том, что в "Дії" в 2026 году запустят ряд новых функций, которые расширят возможности пользователей и упростят взаимодействие с государственными услугами.

В частности, предусматривается внедрение европротокола, оформление регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов (РНУКПН) для детей, возможность пересечения государственной границы через приложение "Дія", а также запуск новых сервисов для ветеранов и членов их семей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мінцифра Дия
Новости
Зеленский: сегодня будут решения об ослаблении комендантского часа
Зеленский: сегодня будут решения об ослаблении комендантского часа
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП