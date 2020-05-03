ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Клуби італійської Серії А почали виходити з карантину

Новини » Спорт     03.05.2020 - 09:49
Клуби італійської Серії А почали виходити з карантину
Фото: "Сассуоло" першим серед клубів Серії А оголосив про відновлення тренувань (sassuolocalcio.it)

Низка команд відновить тренувальний процес

Три клуби вищого дивізіону італійської футбольної ліги Серії А оголосили про відновлення тренувань. Про це повідомляється на сайтах команд.

З наступного тижня гравці "Сассуоло", "Болоньї" і "Парми" зможуть приступити до індивідуальних занять при дотриманні всіх правил соціальної дистанції.

Таким чином, з жорсткого карантину виходять клуби регіону Емілія-Романья, другого за кількістю смертей від коронавірусу в Італії, розташованого у 200 км від епіцентру спалаху - Ломбардії.

Однак СПАЛ, ще один клуб який представляє даний регіон, поки не поспішає збирати гравців готуватися до рестарту сезону. Клуб буде на паузі до того часу, поки не буде підписано протокол визначення відновлення спортивних змагань.

Очікується, що з наступного тижня повернутися до тренувального процесу можуть "Наполі", "Рома" і "Лаціо".

Чемпіонат Італії був призупинений в березні через пандемію коронавірусу. Терміни відновлення матчів Серії А поки невідомі, проте всі 20 команд одноголосно виступили за те, щоб дограти чемпіонат.

Своєю чергою, сезон в Нідерландах і Франції був достроково завершений.

В Іспанії вводять обов'язковий "масковий" режим з 4 травня Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 2 травня
Новини України тренировкикарантинчемпионат Италии
News
On Top