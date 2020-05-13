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Італійська Серія А відновлює матчі з 13 червня

Новини » Коронавірус     13.05.2020 - 18:16
Італійська Серія А відновлює матчі з 13 червня
Фото: футболісти "Роми" (twitter.com/SerieA)

Команди приступлять до тренувань з 18 травня

Футбольні клуби італійської Серії А домовилися відновити перерваний через пандемію коронавірусу розіграш чемпіонату з 13 червня. Про це пише італійська газета La Gazzetta dello Sport.

Повідомляється, що на сьогоднішній екстреній нараді клуби Серії А ухвалили рішення відновити матчі чемпіонату Італії з 13 червня. Також повідомляється, що клуби отримали від влади Італії дозвіл почати тренування з 18 травня.

Нагадаємо, наприкінці квітня президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна виключив можливе дострокове завершення національного чемпіонату сезону-2019/20, припиненого через пандемію коронавірусу. Він додав, що розіграш італійської першості буде зіграно у що б то не стало.

Однак минулого тижня в італійському футбольному клубі "Фіорентина" виявили інфікованих на коронавірус. Зокрема, діагноз підтвердили у 6 представників "Фіорентини" - у трьох гравців і трьох працівників. Імена інфікованих не називаються. Наголошується, що всі хворі перебувають на самоізоляції.

Теги Новини України ІталіяФутболКоронавірус
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