Є серйозні передумови: Київська область може посилити карантин

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

У Київській обласній держадміністрації заявили, що ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Зокрема, зростають показники захворюваності.

Про це повідомляє прес-служба КОДА.

В ОДА повідомляють, що з відновленням роботи навчальних закладів, з поверненням більшості людей з відпусток, з похолоданням можуть з'явитись нові задачі, які вже треба вирішувати.

"Частина області вже в "помаранчевій" зоні небезпеки поширення хвороби. Ще частина - в "жовтій". Є серйозні передумови для подальших обмежень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в України виявили спалах нових випадків коронавірусу, за добу заразились 1974 людини.

Зазначимо, в Україні продовжили карантинне зонування мінімум до 1 листопада.

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів України закрив кордони на в'їзд іноземцям до 28 вересня.