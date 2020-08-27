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Есть серьезные предпосылки: Киевская область может усилить карантин

Киев, Четверг 27 августа 2020 14:15
Есть серьезные предпосылки: Киевская область может усилить карантин
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киевской областной госадминистрации заявили, что ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. В частности, растут показатели заболеваемости.

Об этом сообщает пресс-служба КОГА.

В ОГА сообщают, что с возобновлением работы учебных заведений, с возвращением большинства людей из отпусков, с похолоданием могут появиться новые задачи, которые надо решать.

"Часть области уже в "оранжевой" зоне опасности распространения болезни. Еще часть - в "желтой". Есть серьезные предпосылки для дальнейших ограничений", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украины выявили вспышку новых случаев коронавируса, за сутки заразились 1974 человека.

Отметим, что в Украине продлили карантинное зонирование минимум до 1 ноября.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября.

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