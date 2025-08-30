Средняя зарплата в Украине выросла до 26,5 тысяч гривен, в Киеве превысила 40 тысяч

Государственная служба статистики возобновила публикацию месячных данных по зарплате в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).
Согласно данным, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2025 года составила 26 499 гривен до вычета налогов.
После начала войны Госстат публиковал только квартальную и годовою информацию.
По данным Госстата, в первом квартале 2025 года средняя зарплата штатных работников в Украине выросла на 24,1% до 23 460 гривен.
Данные за июль свидетельствуют, что самая высокая начисленная зарплата была в Киеве - 40 546 гривен. Традиционно зарплата в столице в 1,5 раза превышает среднюю по Украине.
Выше средней зарплаты в Луганской области (34 553 гривны) и Днепропетровской (27 413 гривен).
В остальных регионах зарплаты ниже средней по Украине.
Самые низкие зарплаты в Черновицкой (19 202 гривны, 72% от средней по Украине), Кировоградской (19 522 гривны, 74% от средней по Украине) и Черновицкой (19 920 гривен, 75% от средней по Украине).
Пенсионный фонд Украины публикует месячные данные по зарплатам для расчета пенсий. В июле средняя зарплата составила 20 456 гривен.
Как пояснил глава Госстата Арсен Макарчук, разница объясняется тем, что в статистическое ведомство подают данные только юридические лица с количеством работников более 10.
А в рамках отчетности перед Пенсионным фондом Украины любое юридическое лицо, независимо от количества работников, отчитывается об объемах заработных плат, которые оно выплачивает своим работникам. Поэтому эти цифры принципиально разные.
В правительстве ожидают, что средняя номинальная зарплата штатных работников (по данным Госстата) вырастет в 2025 году до 25 886 гривен. Это на 20,6% больше, чем в 2024 году (21 473 гривен). Реальная зарплата (учетом инфляции) увеличится на 8,1%.