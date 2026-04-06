Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Сербии отреагировали на выдумки Орбана об "украинской" диверсии на газопроводе

16:37 06.04.2026 Пн
2 мин
В разведке объяснили, причастна ли Украина
aimg Елена Чупровская
Фото: Скандал со взрывчаткой на газопроводе: сербская разведка отвергла обвинения Орбана (Getty Images)

Директор военной разведки Сербии опроверг слова венгерского премьера Виктора Орбана. Украина не организовывала диверсию на газопроводе между двумя странами.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico, об этом заявил директор белградского Агентства военной безопасности Джуро Йованич.



Сербская разведка: "Это неправда"

Директор Агентства военной безопасности Сербии Джуро Йованич опроверг заявления Орбана.

"Неправда, что украинцы пытались организовать "этот заговор", - сказал он.

Йованич также отметил, что маркировка на взрывчатке указывает на американское производство.

"Производитель взрывчатки не означает, что он также является тем, кто ее заказал или выполнил", - подчеркнул разведчик.

Что нашли

По данным сербской стороны, рядом с газопроводом обнаружили:

  • два больших военных рюкзака;
  • взрывчатку большой разрушительной силы со специальной упаковкой и герметичными капсулами-детонаторами;
  • детонационные шнуры.

По заключению экспертов, этого было бы достаточно для уничтожения компрессорного узла и длительного прекращения транзита газа.

Что произошло

5 апреля президент Сербии Александар Вучич сообщил Орбану по телефону, что вблизи газопровода, по которому российский газ транспортируется в Венгрию, обнаружили взрывчатку. По его словам, находка имела "разрушительную силу".

Премьер Венгрии Виктор Орбан после экстренного заседания Совета обороны заявил о "диверсионной операции" в Воеводине - и намекнул на причастность Украины, которая, по его словам, якобы "годами работала над тем, чтобы отрезать Европу от российской энергии".

Что говорят оппоненты Орбана и Киев

Главный соперник Орбана на выборах Петер Мадяр назвал ситуацию потенциальной "операцией под чужим флагом" - и предположил, что за ней стоят сербские и российские исполнители.

По его мнению, Орбан мог воспользоваться этим инцидентом из-за падения рейтингов партии "Фидес".

"Если Виктор Орбан и его пропаганда будут использовать эту провокацию в предвыборных целях, это будет открытым признанием того, что это заранее спланированная операция под чужим флагом", - заявил Мадьяр.

Представитель МИД Украины "категорически" отверг любую причастность Киева. По его словам, эта ситуация "скорее всего, была российской операцией под чужим флагом" накануне выборов.

Больше по теме:
Виктор Орбан