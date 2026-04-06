В Сербии отреагировали на выдумки Орбана об "украинской" диверсии на газопроводе

Директор военной разведки Сербии опроверг слова венгерского премьера Виктора Орбана. Украина не организовывала диверсию на газопроводе между двумя странами.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico, об этом заявил директор белградского Агентства военной безопасности Джуро Йованич.
"Неправда, что украинцы пытались организовать "этот заговор", - сказал он.
Йованич также отметил, что маркировка на взрывчатке указывает на американское производство.
"Производитель взрывчатки не означает, что он также является тем, кто ее заказал или выполнил", - подчеркнул разведчик.
По данным сербской стороны, рядом с газопроводом обнаружили:
По заключению экспертов, этого было бы достаточно для уничтожения компрессорного узла и длительного прекращения транзита газа.
5 апреля президент Сербии Александар Вучич сообщил Орбану по телефону, что вблизи газопровода, по которому российский газ транспортируется в Венгрию, обнаружили взрывчатку. По его словам, находка имела "разрушительную силу".
Премьер Венгрии Виктор Орбан после экстренного заседания Совета обороны заявил о "диверсионной операции" в Воеводине - и намекнул на причастность Украины, которая, по его словам, якобы "годами работала над тем, чтобы отрезать Европу от российской энергии".
Главный соперник Орбана на выборах Петер Мадяр назвал ситуацию потенциальной "операцией под чужим флагом" - и предположил, что за ней стоят сербские и российские исполнители.
По его мнению, Орбан мог воспользоваться этим инцидентом из-за падения рейтингов партии "Фидес".
"Если Виктор Орбан и его пропаганда будут использовать эту провокацию в предвыборных целях, это будет открытым признанием того, что это заранее спланированная операция под чужим флагом", - заявил Мадьяр.
Представитель МИД Украины "категорически" отверг любую причастность Киева. По его словам, эта ситуация "скорее всего, была российской операцией под чужим флагом" накануне выборов.