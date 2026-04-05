На газовом объекте между Сербией и Венгрией нашли взрывчатку, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на объекте критической газовой инфраструктуры, который соединяет Сербию и Венгрию, обнаружили взрывное устройство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Орбана в Facebook.
"Только что я завершил телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем. Сербские органы власти обнаружили на объекте критической газовой инфраструктуры, соединяющей Сербию и Венгрию, взрывное устройство разрушительной силы и средства, необходимые для его активации", - отметил глава венгерского правительства.
Орбан добавил, что расследование инцидента продолжается.
Он также уточнил, что созвал чрезвычайное совещание Совета по вопросам обороны на полдень того же дня.
Антитеррористическая операция в Сербии
Как пишет"Балканский обозреватель", после обнаружения взрывчатки возле газопровода "Балканский поток" на севере Сербии развернули масштабную антитеррористическую операцию с участием более 140 сотрудников полиции и армии.
По данным сербских властей, в районе сел Велебит и Войвода Зимонич, вблизи трассы магистрального газопровода нашли два больших военных рюкзака со взрывчаткой большой разрушительной силы и детонационными шнурами.
Эксперты пришли к выводу, что этого было бы достаточно для уничтожения компрессорного узла и длительной остановки транзита газа в Венгрию.
Сейчас в районе нескольких населенных пунктов перекрыто движение, правоохранители проверяют заброшенные здания, хозяйственные объекты и транспортные развязки, а также ищут возможные другие взрывные устройства и лиц, которые могли доставить взрывчатку к стратегическому объекту.
Напомним, в конце января российский удар повредил нефтепровод "Дружба", из-за чего транзит российской нефти в Венгрию и Словакию был полностью остановлен. После этого Будапешт и Братислава обвинили Украину в задержке восстановления работы трубопровода, хотя причиной остановки стала именно атака РФ.
Ситуация еще больше обострилась после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал финансирование ЕС на 90 млрд евро, требуя возобновить транзит через "Дружбу".