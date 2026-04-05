Украина не причастна к инциденту со взрывчаткой возле газопровода в Сербии, - МИД

19:35 05.04.2026 Вс
2 мин
МИД Украины полагает, что это могла быть операция России
aimg Эдуард Ткач
Украина не причастна к инциденту со взрывчаткой возле газопровода в Сербии, - МИД Фото: Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев не имеет никакого отношения к инциденту в Сербии, где была обнаружена взрывчатка возле газопровода "Турецкий поток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

Читайте также: Украина сократила импорт газа и прекратила его поставки через Венгрию

"Мы категорически отвергаем попытки ложно связать Украину с инцидентом с взрывчаткой, обнаруженной возле трубопровода "Турецкий поток" в Сербии. Украина не имеет к этому никакого отношения", - написал Тихий.

Он добавил, что вероятно, это российская операция под ложным флагом в рамках масштабного вмешательства Москвы в выборы в Венгрии.

Добавим, что несколько часов назад глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал пост, в котором заявил, что Венгрия, Россия, Турция и Сербия договорились усилить защиту газопровода от возможных атак. По его словам, Будапешт возьмет под военную охрану участок газопровода от Сербии до Словакии.

Что предшествовало

Напомним, утром 5 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на объекте газовой инфраструктуры, который соединяет Сербию и Венгрию, было обнаружено взрывное устройство.

Параллельно в СМИ уточнили, что рюкзаки со взрывчаткой обнаружили в районе сербских сел Велебит и Войвода Зимонич, возле трассы магистрального газопровода.

Эксперты пришли к выводу, что этого было бы достаточно для уничтожения компрессорного ушла и длительной остановки транзита газа в Венгрию.

Россия атаковала Украину почти сотней дронов, есть "прилеты": детали ночного обстрела
Россия атаковала Украину почти сотней дронов, есть "прилеты": детали ночного обстрела
