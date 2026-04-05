Главный оппонент Орбана на выборах пообещал изменить курс Венгрии в отношении Кремля, - АР

Будущее правительство Венгрии в случае смены власти будет придерживаться прагматичного подхода в отношениях с Россией, который будет базироваться на взаимном невмешательстве во внутренние дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра в интервью Associated Press .

"Прагматизм" вместо лояльности

По информации издания, Петер Мадьяр отметил, что его подход к РФ будет существенно отличаться от политики действующего премьера Венгрии Виктора Орбана.

Оппозиционер стремится вернуть Венгрию к демократическому европейскому вектору, сохраняя при этом деловой нейтралитет с Москвой.

"Прагматизм означает, что мы не вмешиваемся во внутренние дела РФ, а они не вмешиваются в наши дела. Мы две суверенные страны и уважаем друг друга, но нам не обязательно нравиться друг другу", - пояснил Мадьяр.

Энергетическая независимость

Политик также раскритиковал нынешнюю власть за чрезмерную энергетическую зависимость от России. Он планирует диверсифицировать поставки нефти и газа, привлекая ресурсы ЕС для строительства новой инфраструктуры.

В то же время он признал, что быстрый отказ от российских ресурсов невозможен.

"Это не означает, что мы должны уже завтра прекратить использовать российскую нефть. Это означает, что ресурсы ЕС должны использоваться рационально", - подчеркнул Мадьяр.