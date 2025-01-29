Вучич допустил досрочные выборы в Сербии после отставки премьера на фоне протестов

Президент Сербии Александар Вучич допустил возможность проведения досрочных парламентских выборов в апреле. Это стало реакцией на отставку премьер-министра на фоне масштабных антиправительственных протестов в стране.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В телевизионном обращении сербский президент заявил, что его партия SNS (Сербская прогрессивная партия) в течение 10 дней должна решить, сформировать ли правительство большинства или провести внеочередные парламентские выборы.

Он уточнил, что новые выборы могут состояться в апреле.

По данным обозревателей, отставка премьер-министра Сербии Милоша Вуцевича дестабилизировала контролируемое Вучичем правительство, и побудила оппозицию призвать к формированию временного правительства.

В частности, к созданию временного правительства из экспертов, одобренных студентами, призвала оппозиционная партия "Kreni-Promeni".

При этом сербский президент в нынешнем обращении к нации подчеркнул, что о временном правительстве "не может быть и речи".

Стоит заметить, что хотя партия Вучича на досрочных выборах в парламент в 2023 году одержала уверенную победу, в последнее время она испытывает все большее давление.

Критика сербской власти и антиправительственные протесты

Оппозиционные партии и правозащитники обвиняют Вучича и его партию SNS в подкупе избирателей, подавлении свободы СМИ, насилии против оппонентов, коррупции и связях с организованной преступностью.

Президент Сербии и его союзники отрицают эти обвинения.

Отставки в сербском правительстве из-за митингов

На фоне растущих протестов в Сербии, которые начались после обвала крыши на железнодорожной станции в городе Нови-Сад в ноябре прошлого года, в результате которого погибли 15 человек, и до сих пор набирают обороты, в отставку также ушли министры торговли, а также строительства, транспорта и инфраструктуры.

Но успокоить митингующих это не смогло. Тысячи студентов, преподавателей и других работников, участвующих в протестах, называют причиной катастрофы на станции в Нови-Саде коррупцию в правительстве Вучича.

Так, на пресс-конференции во вторник премьер Вуцевич после объявления о своей отставке заявил, что "пошел на этот шаг, чтобы разрядить напряженность". Он добавил, что мэр Нови-Сада также уйдет в отставку.

По словам уже экс-премьера, этим "мы удовлетворили все требования наиболее радикальных протестующих".

Добавим, Вучич также призвал оппозиционные политические силы партии не бойкотировать парламентские выборы, если они состоятся.