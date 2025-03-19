Парламент Сербии отправил правительство в отставку
Парламент Сербии отправил в отставку правительство после студенческих протестов, вызванных обвалом крыши на вокзале в Нови-Саде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на N1.
Сейчас начинается 30-дневный период формирования нового правительства. Если же новое правительство не будет избрано - в Сербии будут проходить парламентские выборы.
N1 напоминает, что правительство Милоша Вучевича было избрано 2 мая 2024-го. Премьер-министр, в свою очередь, объявлял об отставке еще 28 января на фоне студенческих протестов.
Студенческие протесты в Сербии
Причиной протестов стало обрушение крыши железнодорожной станции в Нови-Саде в ноябре 2024-го. Трагедия, в результате которой погибли 15 человек, вызвала волну недовольства из-за предполагаемой коррупции и халатности в правительстве президента Александра Вучича.
В конце января Вучич допустил вероятность проведения досрочных парламентских выборов в апреле. В марте же он заявил о готовности провести выборы при условии того, что этого потребует оппозиция.
Также недавно в парламенте депутаты правящей и оппозиционной фракций устроили драку.
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