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Парламент Сербии отправил правительство в отставку

Среда 19 марта 2025 14:07
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Парламент Сербии отправил правительство в отставку Фото: Милош Вучевич, премьер-министр Сербии (facebook.com/sns.milos.v)
Автор: Сергей Пышкин

Парламент Сербии отправил в отставку правительство после студенческих протестов, вызванных обвалом крыши на вокзале в Нови-Саде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на N1.

Сейчас начинается 30-дневный период формирования нового правительства. Если же новое правительство не будет избрано - в Сербии будут проходить парламентские выборы.

N1 напоминает, что правительство Милоша Вучевича было избрано 2 мая 2024-го. Премьер-министр, в свою очередь, объявлял об отставке еще 28 января на фоне студенческих протестов.

Студенческие протесты в Сербии

Причиной протестов стало обрушение крыши железнодорожной станции в Нови-Саде в ноябре 2024-го. Трагедия, в результате которой погибли 15 человек, вызвала волну недовольства из-за предполагаемой коррупции и халатности в правительстве президента Александра Вучича.

В конце января Вучич допустил вероятность проведения досрочных парламентских выборов в апреле. В марте же он заявил о готовности провести выборы при условии того, что этого потребует оппозиция.

Также недавно в парламенте депутаты правящей и оппозиционной фракций устроили драку.

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