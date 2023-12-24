В столице Сербии беспорядки, протестующие пытались прорваться в мэрию
В сербской столице Белграде сегодня вечером вышли на акцию протеста из-за предполагаемой фальсификации парламентских выборов. В результате вспыхнули беспорядки, когда протестующие попытались прорваться в мэрию Белграда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода" и сербский телеканал РТС.
Беспорядки произошли, когда представители оппозиции и часть демонстрантов, не верящих в победу правящей партии на выборах, попытались пробиться в закрытую дверь мэрии Белграда. Протестующие также разбили окна и стекла на входе. Находившиеся внутри здания силовики ответили на это слезоточивым газом.
Затем перед демонстрантами и оппозицией выступил один из руководителей белградской полиции. Он предупредил, что "силовое проникновение станет уголовно-правовым актом". В ответ один из лидеров оппозиции призвал полицию покинуть здание, чтобы "встать на сторону народа".
Реакция сербских властей
Из-за беспорядков в Белграде сербский президент Александр Вучич выступил со срочным обращением. Он заявил, что ситуация в стране находится под контролем, а события в Белграде - это не революция.
"Я хочу вам сказать, чтобы вы не волновались. Хотя сцены драматичны. Никакой революции не происходит, ничто не пойдет по-своему", - сказал сербский президент.
В то же время Вучич заявил, что "иностранные страны" предупреждали Сербию о возможных протестах и попытке "цветной революции". Отметим, что такой термин обычно использует российский диктатор Владимир Путин, когда говорит о революциях в Украине и мире.
Выборы в Сербии
В начале ноября Вучич распустил парламент Сербии и назначил новые парламентские и местные выборы на 17 декабря 2023 года. Предыдущие всеобщие выборы в Сербии состоялись в апреле 2022 года, а следующие по графику парламентские выборы планировались на 2026 год.
На выборах 17 декабря победу одержала правящая "Сербская прогрессивная партия". Однако оппозиция считает, что парламентские выборы были сфальсифицированы.
Нарушения на выборах в Сербии зафиксировали и наблюдатели ОБСЕ. Среди нарушений, в частности, подкуп избирателей и предвзятость СМИ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.