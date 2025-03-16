Вучич готов провести выборы в Сербии, но есть условие

Вчера в Белграде прошли массовые протесты против коррупции и за отставку людей, причастных к несчастному случаю в Нови Саде. Президент Сербии в свою очередь, готов провести выборы, но чуть позже и при условии, что того будет требовать оппозиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне " и на трансляцию брифинга Вучича.

"Вучич заявил, что готов к новым выборам в ближайшие три-четыре месяца, если оппозиция этого потребует. Он также отметил, что по его мнению, эти выборы принесут ему еще более убедительную победу", - пишет "Суспільне".

Александар Вучич назвал информационную кампанию оппозиционных медиа попыткой организовать "цветную революцию". По его словам, в день протеста на всех железнодорожных маршрутах поступили сообщения о минировании, что он расценил как попытку дестабилизации.

Президент Сербии также обвинил западные СМИ и оппозицию в "манипуляциях и дезинформации относительно протестов". Он отметил, что власти знают о преступных группировках, которые пытались воспользоваться ситуацией, и заверил, что правоохранители ведут расследование их деятельности.

В то же время Вучич выразил удовлетворение тем, что акция прошла без погибших и тяжелораненых. По его словам, во время протестов пострадали 56 человек, ще 22 человека были арестованы за участие в беспорядках. Им предъявлены обвинения в преступлениях против государственной собственности, нападениях на полицейских и других правонарушениях.