Сербія терміново відкликала посла з Польщі: дипломат зірвав візит глави МЗС до Варшави

Глава МЗС Сербії Нікола Селакович терміново відкликав посла країни у Польщі Ніколу Журоваца. Дипломат своїми діями зірвав візит міністра до Варшави.
Про це повідомило сербське видання Blic.
Причиною відкликання сербського посла стало підписання дипломатом листа на підтримку ЛГБТ в Польщі. Документ підписали представники 40 дипмісій у Варшаві. При цьому, зазначає видання, Журовац не повідомив про свої дії МЗС Сербії.
"Журовац підписав лист за день до візиту глави МЗС Селаковича до Польщі. Це викликало негативну реакцію польської консервативної влади, особливо враховуючи той факт, що інші країни регіону, наприклад Угорщина, Румунія і Болгарія, цей лист не підписали", - вказується в повідомленні.
В результаті візит Міністра закордонних справ Сербії до Польщі був скасований. Він повинен був відбутися 19-20 травня.
Щоб уникнути повторення подібних скандалів, за даними джерел видання, МЗС Сербії нагадало всім своїм диппредставництвам про необхідність сповіщати міністерство і не підписувати колективних документів без отримання згоди. Питання повернення сербського посла до Польщі буде вирішуватися на майбутньому засіданні уряду країни.
Нагадаємо, Королівство Марокко відкликало 18 травня свого посла в Іспанії Каріму Беняіш для консультацій на тлі міграційної кризи на кордоні. Як заявило джерело видання National Post в дипломатичних колах, відносини двох країн "потрібно обміркувати".
Зазначимо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заснував нову посаду - спецпредставника з питань прав сексуальних меншин. Ним стане член Палати лордів британського парламенту Нік Герберт.
Як писало РБК-Україна, восени 2020 року в Естонії на тлі політичного скандалу навколо гомофобних висловлювань міністра внутрішніх справ країни на одній з центральних площ Таллінна пройшла акція на підтримку ЛГБТ-спільноти.