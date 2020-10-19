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В Естонії відбулася акція на підтримку ЛГБТ після висловлювань глави МВС

Таллін, Понеділок 19 жовтня 2020 01:18
В Естонії відбулася акція на підтримку ЛГБТ після висловлювань глави МВС
Фото: акція ЛГБТ (Siim Lovi/ERR)
Автор: Артур Родивилов

В Естонії на тлі політичного скандалу навколо гомофобних висловлювань міністра внутрішніх справ країни, на одній з центральних площ Талліна пройшла акція на підтримку ЛГБТ-спільноти. В заході на захист одностатевих шлюбів, який відбувся у неділю, 18 жовтня, взяли участь кілька сотень людей.

Про це повідомляє DW.

Організатори закликали всіх учасників висловити протест планованому референдуму з пропозицією зафіксувати в конституції визначення шлюбу як союзу між чоловіком і жінкою.

Раніше в інтерв'ю глава МВС Естонії Март Хельме, зокрема, заявив, що в законодавстві треба позначити чітко і ясно, що шлюб - це союз "між однією жінкою і одним чоловіком, і все".

Крім того, він порадив всім геям втекти до Швеції, де на них "дивляться більш ввічливо", додавши, що сам ставиться до представників нетрадиційної сексуальної орієнтації "недружньо".

Президент Естонії Керсті Кальюлайд розкритикувала главу Міністерства внутрішніх. Вона заявила, що міністр не може обіймати посаду в уряді після його гомофобних висловлювань.

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